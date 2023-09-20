В Каслинском районе полиция задержала подпольного торговца оружием

Оружейник‑нелегал успел продать ствол 19‑летнему парню

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Челябинской области провели в Каслинском районе операцию по задержанию местных жителей, незаконно торгующих огнестрельным оружием и боеприпасами. В отношении покупателя и продавца возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба полицейского главка.



Как установили оперативники, ранее судимый житель Каслинского района незаконно хранил оружие, порох и патроны. Он успел продать 19-летнему парню охотничье ружье и боеприпасы.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МВД, полицейские сработали одновременно по нескольким адресам, задержав и продавца, и покупателя. У торговца вдобавок был изъят магазинный карабин, емкости с порохом, патроны к гладкоствольному и нарезному оружию.

В отношении обоих молодых людей возбуждены уголовные дела по факту незаконного хранения, приобретения, передачи и сбыта оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Ведется следствие.