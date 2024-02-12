В Каслинском районе Челябинской области опровергли информацию о том, что дети не могут добраться в школы Григорьевского поселения из-за неочищенных дорог. Прокуратура региона проведет проверку, чтобы выяснить правду, сообщает пресс-служба ведомства.
После всех проверок прокуратура даст оценку местным властям и при выявлении нарушений примет меры наказания. По информации директора школы Натальи Бреус, дорога возле Григорьевской школы к утру 12 февраля была очищена.
«Школьный автобус находится до четверга, 15 февраля, на техническом обслуживании. Дети в школу доставляются по договоренности с родственниками самостоятельно. Сегодня все дети, кроме находящихся на больничном, были на занятиях в Григорьевской школе», — рассказала Наталья Бреус.
Добавим, что на нашем видео видно, что все основные дороги в Григорьевке находятся в проезжем состоянии, узкие проезды есть возле домов, которые находятся близко друг к другу.
Автор видео: Игорь Белоус
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