В Каслинском районе бывший глава пошел под суд за фиктивную очистку дорог

Экс-руководитель Багарякского поселения принимал фиктивные акты выполненных работ

В Челябинской области вынесли приговор бывшему главе сельского поселения и директору коммерческой организации. Осужденные признаны виновными в присвоении вверенного имущества и пособничестве в совершении преступления. В региональном СК рассказали, какие махинации придумали руководители в Каслинском районе.

Экс-глава Багарякского поселения Каслинского района и директор фирмы осуждены за махинации с бюджетными деньгами. Следственный комитет по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы поселения, обвиняемого в присвоении вверенного имущества, и директора коммерческой организации, признанного виновным в пособничестве в присвоении вверенного имущества. С 2018 по 2019 год глава поселения заключал фиктивные договоры с директором коммерческой организации на грейдирование и уборку снега автомобильных дорог.

«Зная, что данные работы не выполнялись, он подписывал акты приема по выполнению данных работ и переводил средства бюджета в коммерческую организацию. Директор предприятия денежные средства обналичивал и передавал главе поселения. Преступными действиями бывшего главы сельского поселения бюджету поселения причинен ущерб в сумме более 630 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе СК.

Осужденные признали вину в совершении преступления, погасили причиненный ущерб.