В поселке Каштак в Металлургическом районе Челябинска нашли тело подростка. Сообщение об этом ИА «Первое областное» подтвердили в СУ СКР по региону.

Через два дня после того, как было обнаружено тело девятиклассника, умерла и его мать.

«По предварительным данным, смерти не носят криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Смерти подростка и женщины не взаимосвязаны», — сообщили в ведомстве.
По данным ИА «Первое областное», погибшая женщина была «неблагополучной» и злоупотребляла алкоголем.