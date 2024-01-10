В Карталинском районе задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

Парень пытался скрыться

В заброшенном здании в селе Татищево Карталинского района нашли тело 15-летней девочки. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве — 19-летнего брата погибшей. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительным данным, 6 января девочку задушили, а затем нанесли несколько ударов в живот острым предметом.

«С самого начала работа велась в тесном взаимодействии со следователями регионального СУ СКР. Оперуполномоченные и следователи в короткие сроки, опросив друзей, знакомых и членов семьи, установили круг людей, с которыми накануне общалась погибшая, а затем и подозреваемого — 19-летнего местного жителя. Установлено, что молодой человек пытался скрыться», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», у жертвы была умственная отсталость, а подозреваемый, троюродный брат девочки, страдает психическим расстройством.