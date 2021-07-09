В Карталинском районе вспыхнула полоса отвода железной дороги

Пострадавших нет

Сегодня, 9 июля, из-за верхового лесного пожара со стороны поселка Запасное Карталинского района загорелась полоса отвода железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Огонь вспыхнул на перегоне Джабык — Запасное Южно-Уральской железной дороги. Общая протяженность полосы отвода, охваченной пожаром, — около 2 км, ширина — около 100 м, примерное расстояние пожара до железнодорожного пути — 5 м», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал транспортный прокурор.

Тушение осуществляется бригадами 2 пожарных поездов станций Карталы и Магнитогорск.



В Карталинском районе продолжается ликвидация лесных пожаров, вспыхнувших накануне. Огонь вновь переходит на Нагайбакский район из-за сильного ветра. Под угрозой находятся села Джабык и Париж. Ранее глава района сообщал, что жители предупреждены о возможной эвакуации.