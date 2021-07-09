В Карталинском районе во время лесных пожаров жилые дома не пострадали

Силы МЧС брошены на тушение огня именно в лесах

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 9 июля, в карталинских СМИ появилась информация о пожарах, перекинувшихся из леса на постройки. В правительстве Челябинской области эти сообщения опровергли.

Спасатели и пожарные сейчас ведут борьбу с природными пожарами, которые вспыхнули накануне на юге региона. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на населенные пункты Карталинского и Нагайбакского районов. Была проведена частичная эвакуация людей. Никто не пострадал. Ни одно здание не сгорело.

«В социальных сетях несколько пользователей разместили фото горящего дома, утверждая, что на снимке пос. Запасное Карталинского района. Эта информация — фейковая. Ее опровергли как экстренные службы и местные власти, так и волонтеры, принимающие участие в тушении природных пожаров на юге области. Местные жители утверждают, что в населенном пункте вовсе нет такого дома», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сегодня утром губернатор региона Алексей Текслер провел оперативный штаб по пожарам. Ситуация находится на контроле. Ведется непрерывная работа с жителями. Пожары продолжаются в трех точках Карталинского района. Специалисты локализуют горение.