В Карталинском районе семья с тремя детьми застряла в машине в лесу

Пострадавшие остались без связи

В минувшие выходные семья из поселка Локомотивного выехала в лес, не смогла найти дорогу обратно, а машина застряла в болотистой низине, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«На помощь к семье выехали спасатели Локомотивного отряда областной ПСС, сотрудники полиции и пожарной охраны. Благодаря совместным усилиям в ходе обследования всех имеющихся в районе ЧП полевых и лесных дорог семья была обнаружена в низине и эвакуирована к дороге», — рассказали в поисково-спасательной службе региона.

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