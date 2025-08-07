В Карталинском районе подростки на мотоцикле столкнулись с автомобилем на встречной полосе

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с несовершеннолетними

В поселке Снежный Карталинского района произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних, передвигавшихся на мотоцикле.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель 2007 года рождения, не имея права управления транспортными средствами, на мотоцикле, перевозил пассажиром 15-летнюю сестру. При этом он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со встречным автомобилем.

В результате ДТП подростки были госпитализированы в районную больницу г. Карталы. По предварительным данным, у пассажира открытый переломом ноги.

Между тем, Госавтоинспекция Челябинска подвела итоги профилактической акции «Мотоциклист», проходившей в областном центре 5 августа. За сутки сотрудниками ведомства выявлено 9 правонарушений.

В их числе — управление ТС без регистрации, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования и другие. Одно мототранспортное средство помещено на специализированную стоянку.