В Карталинском районе неизвестный угнал у селянина трактор

Злоумышленника задержали по горячим следам.

В отдел полиции Карталинского района обратился житель села Татищево. 34-летний мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный угнал его трактор МТЗ-80. Полицейские незамедлительно отреагировали на заявление и задержали злоумышленника по горячим следам.

Угонщиком оказался 29-летний односельчанин потерпевшего, который ранее помогал ему по хозяйству. Он рассказал полицейским, что в ходе работы выяснил, как запускается двигатель техники. Затем, уличив удобный момент, когда владельца трактора не было, угнал машину. Неизвестно, докуда доехал бы злоумышленник, если бы в Нагайбакском районе его не остановили правоохранители.

«Задержанный пояснил, что противоправное деяние он совершил с целью прокатиться. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Трактор был возвращён владельцу, а угонщику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.