В Карталинском районе неизвестный проник в чужой дом и украл инструмент

Полицейские возбудили уголовное дело.

Житель посёлка Центральный в Карталинском районе обратился в полицию с заявлением о краже инструмента из его дома. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

28-летний мужчина рассказал правоохранителям, что, пока он отсутствовал, кто-то проник в его частный дом и похитил бензопилу. Ущерб мужчина оценил в 2500 рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по горячим следам установлен и задержан подозреваемый. Им оказался местный житель, 1972 года рождения. Задержанный признался, что случайно узнал, где потерпевший хранит инструмент, и, воспользовавшись отсутствием хозяина дома, совершил кражу»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), по которой злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное имущество полицейские вернули владельцу.