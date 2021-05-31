В Карталинском районе неизвестный похитил у местного жителя овцу

Потерпевший обратился с заявлением в полицию

В Карталинском районе Челябинской области местный житель сообщил полицейским о хищении принадлежащей ему овцы. Правоохранители провели необходимые мероприятия и задержали подозреваемого в краже. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

43-летний житель села Елизаветопольское уточнил, что овца породы меринос была похищена из табуна в дневное время. Ущерб мужчина оценил в восемь тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции установлен подозреваемый в противоправном деянии. Им оказался житель Брединского района, ранее судимый мужчина, 1994 года рождения. Задержанный пояснил, что в селе Елизаветопольское находился в гостях. Направляясь в лес, он увидел стадо домашнего скота и, решив, что кражу одной овцы не заметят, похитил животное. Краденым скотом он успел распорядиться по своему усмотрению»,— уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на кражу»). Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.