В Карталинском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина

Причину возгорания устанавливают дознаватели

В поселке Первомайка Карталинского района на улице Центральной загорелся дом на двух хозяев. Во время тушения обнаружено тело 49-летнего мужчины, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Погиб хозяин одной половины дома, отравился продуктами горения. На месте работали четыре единицы техники и 11 человек личного состава МЧС», — прокомментировали в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске из-за включенной на ночь стиральной машины загорелась квартира.