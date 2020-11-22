В Карталинском районе местный фермер лишился 330 тысяч рублей

Мужчина хотел приобрести дизельное топливо по выгодной цене, но остался не только без товара, но и без денег.

В Карталинском районе Челябинской области местному фермеру поступило предложение о приобретении дизельного топлива по выгодной цене. Немного подумав, 30-летний мужчина решился на покупку, но топливо так и не получил. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Южноуралец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, где пояснил правоохранителям, что ему на сотовый телефон поступил звонок якобы от менеджера компании, занимающейся поставками топлива, и предложил приобрести дизельное топливо на выгодных условиях. Фермер согласился, сообщил абоненту свои персональные данные и адрес электронной почты, куда был направлен соответствующий договор. Ознакомившись с условиями, мужчина перечислил на указанный счёт предоплату в размере 330 тысяч рублей. Но звонка от менеджера не последовало. Когда южноуралец решил сам позвонить представителю компании, его номер уже был недоступен.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до шести лет»,— рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия на установление личности мошенника.