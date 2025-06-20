В Карталинском районе 16-летняя девушка разбилась на машине отца

Она не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась

В Карталинском районе устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, еще одна ее ровесница пострадала, сообщает Госавтоинспекция.

Авария произошла в пятницу, 20 июня, вечером на 4-м километре автодороги Елизаветопольская — Южно-Степной. По предварительным данным, девушка была за рулем отцовской «Нивы», не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП водитель „Лады Нивы“ скончалась на месте, ее сверстница-пассажирка госпитализирована с различными травмами», — рассказали в ГАИ.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливая обстоятельства ДТП.