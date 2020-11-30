В Карталах знакомая обокрала местную жительницу

Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В Карталах Челябинской области местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже денег из её квартиры. Оказалось, хищение средств произошло в тот момент, когда хозяйка находилась дома. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

49-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что в гостях у неё находилась знакомая. И после её визита сбережения в размере 10 тысяч рублей пропали. В ходе необходимых мероприятий подозреваемая в краже была задержана. Ей оказалась местная жительница, 1967 года рождения. Она пояснила, что, находясь в гостях, узнала, что её знакомая хранит деньги в спальне под матрасом, и, улучив момент, украла их. На момент задержания злоумышленница уже успела потратить средства.

«По данному факту следственным отделом МО МВД России „Карталинский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет»,— рассказали в ведомстве.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.