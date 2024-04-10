В Карталах женщина застряла в поле, затопленном ледяной водой

Пострадавшую эвакуировали спасатели

В Карталах 72-летняя женщина возвращалась домой и застряла в поле, затопленном весенним паводком. Пенсионерка кричала, ее услышали жители города и вызвали экстренные службы, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Пожилую женщину, стоявшую по пояс в ледяной воде, обнаружили в районе улицы Набережной, под руки вынесли к дороге и передали медикам», — прокомментировали в региональной ПСС.

Специалистам пришлось продвигаться по полю вброд, на ощупь, ориентируясь только на голос пострадавшей.