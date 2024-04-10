В Карталах 72-летняя женщина возвращалась домой и застряла в поле, затопленном весенним паводком. Пенсионерка кричала, ее услышали жители города и вызвали экстренные службы, рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
«Пожилую женщину, стоявшую по пояс в ледяной воде, обнаружили в районе улицы Набережной, под руки вынесли к дороге и передали медикам», — прокомментировали в региональной ПСС.
Специалистам пришлось продвигаться по полю вброд, на ощупь, ориентируясь только на голос пострадавшей.