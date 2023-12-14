В Карталах заведующий наркологическим отделением осужден за взятку от пациента

Виновный изготовил поддельные справки

Карталинский городской суд вынес приговор заведующему наркологическим отделением районной больницы. Его признали виновным в получении взятки (часть 1 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Установлено, что заведующий отделением получил от челябинца взятку 25 тысяч рублей за изготовление справок от врача-психиатра и врача-нарколога об отсутствии его на диспансерном учете.

«Подсудимый самостоятельно подписал указанные справки, заверил их личной печатью врача и печатью медицинской организации, после чего передал взяткодателю», — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание — штраф в десятикратном размере взятки и лишением права занимать руководящие должности в госучреждениях сроком на два года.