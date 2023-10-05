В Карталах загорелся одноэтажный торговый комплекс

С огнем боролись три пожарные автоцистерны

Утром 5 октября в Карталах подняли по тревоге пожарных: сотрудники частного охранного предприятия обнаружили возгорание в торговом комплексе «Визави». На данный момент пламя потушено, причины ЧП устанавливаются, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.



По данным регионального ГУ МЧС, возгорание было обнаружено ранним утром 5 октября. На место были отправлены три звена пожарных при трех единицах техники. К 8 часам утра возгорание было ликвидировано. Судя по кадрам с места событий, пожар сопровождался сильным задымлением.





«На месте работают сотрудники отделения дознания, им предстоит установить причины возгорания. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал», — уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

В местных СМИ между тем озвучивают версию, согласно которой причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, однако официального подтверждения ей пока нет.