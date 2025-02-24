В Карталах загорелся киоск с пиротехникой

Пожар тушили 12 человек

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Вечером 23 февраля в Карталах рядом с торговым центром «Фрегат» загорелся киоск с пиротехникой. Громкие звуки взрывающихся фейерверков напугали жителей окрестных домов.

«Такие взрывы были, аж страшно стало. К счастью, никто не пострадал»,— написала пользователь Анастасия в паблике «Подслушано в Карталах» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. На месте работали 12 человек и 3 спецмашины.

«Пострадавших нет. Специалисты отделения дознания устанавливают причину возникновения пожара»,— добавили в ведомстве.