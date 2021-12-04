В Карталах загорелся частный жилой дом

Избежать трагедии помог вовремя сработавший пожарный извещатель

Ночью 3 декабря в Карталах загорелся частный жилой дом. В помещении вовремя сработала пожарная сигнализация, звук которой разбудил хозяйку и помог предотвратить трагедию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло глубокой ночью в одном из домов, расположенных на улице Заводской. Услышав сигнал дымового пожарного извещателя, хозяйка быстро собралась, вышла из дома и сразу же вызвала пожарных.

«Быстро подоспели и спасатели. Уже через 8 минут после прибытия первых подразделений открытое горение было ликвидировано. Никто не пострадал»,— уточнили в ведомстве.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Сотрудники МЧС отмечают, что пожарный извещатель — очень важный и эффективный прибор, который должен быть установлен в каждом доме и каждой квартире. Ведь именно благодаря ему зачастую можно избежать трагедий. Кроме того, важно следить за его исправным состоянием.