В Карталах загорелась кровля жилого барака

В доме прописаны 17 человек

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Сегодня, 17 июня, в доме барачного типа в Карталах вспыхнул пожар. Огонь охватил и надворные постройки. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас подразделения МЧС ликвидируют пожар, вспыхнувший в доме № 1 по улице 2-й Стройучасток. Здесь горят надворные постройки и кровля барака. В доме прописаны 17 человек. По предварительным данным, все они успели эвакуироваться.

«Конструкция дома не пострадала, уничтожена только кровля. Работа по ликвидации горения продолжается. Причина пожара устанавливается», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

По данным очевидцев, сегодня в Карталах сгорел жилой дом на улице Луговой. Из-за сильного ветра огонь перекинулся и на другие постройки. На месте работают пожарные. По предварительной информации, жертв нет.