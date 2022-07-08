В Карталах задержан мужчина, ударивший продавщицу кирпичом

Росгвардейцы взяли подозреваемого рядом с местом происшествия

В Карталах покупатель напал на продавца в магазине на улице Ленина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе управления Росгвардии РФ по Челябинской области.



Вызванные на место росгвардейцы уточнили подробности преступления у полицейского. Выяснилось, что неизвестный ворвался в магазин, ударил женщину-продавца по голове куском кирпича и сбежал с телефоном и часами пострадавшей.

Подходящего под приметы мужчину росгвардейцы обнаружили у дома № 25 по улице Ленина. Личность гражданина была установлена при проверке базы данных, им оказался 31-летний местный житель, судимый до этого. Продавщица опознала подозреваемого, его передали полиции для проведения следственных действий.

Автор: Влада Михеева