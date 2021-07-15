В Карталах задержали рецидивиста по подозрению в изнасиловании 10‑летнего мальчика

Мужчина ранее отбывал наказание за тяжкие преступления

В Карталах задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в насильственных действиях в отношении 10-летнего мальчика. Об этом сегодня, 15 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительным данным, подозреваемый увел школьника в безлюдное место и надругался над ним.

Мужчину задержали по горячим следам. Ранее он был судим за убийство и разбой.

«Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия», — прокомментировали в СУ СКР по региону.

Как ранее писал наш сайт, в Челябинске задержали сотрудника дежурной части Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Его подозревают в попытке изнасилования двух девочек.

Первое областное информагентство рассказывало о том, как уберечь детей от педофилов и что делать, если мальчик или девочка все-таки стали жертвами преступления.

