Карталинский городской суд вынес приговор водителю «Шевроле» за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть троих человек (часть 5 статьи 264 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что 29 марта 44-летний водитель «Шевроле» в условиях метели не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «УАЗ-Патриот», за рулем которого находился 25-летний мужчина. После этого в УАЗ въехал автомобиль «Ситроен» под управлением 27-летней женщины. В аварии погибли 67-летний и 65-летняя пассажиры «Шевроле» и 30-летний пассажир УАЗа. Еще три человека получили травмы.
Во время судебного следствия стороны примирились, однако обвиняемого от уголовной ответственности не освободили.
«Суд назначил виновному наказания в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе суда.