В Карталах жителей пугают агрессивные собаки возле школы

Читательница ИА «Первое областное» рассказала, что животные бросаются на прохожих

В Карталах возле школы №31 бегает стая агрессивных собак. Об этом ИА «Первое областное» рассказала местная жительница. Пока в районной администрации ответили, что могут лишь сфотографировать животных – подрядчика на отлов собак еще не объявили. Подробнее – в материале.

«Я шла с остановки, собаки меня окружили, начали кидаться. Их там сейчас около 10. Раньше тоже бегали, но по две-три, сейчас вот численность увеличилась. Я очень испугалась. А там же еще дети сейчас с уроков домой пойдут», — рассказала местная жительница Светлана Шилина.

В управлении сельского хозяйства карталинской администрации сказали, что ранее получали жалобу на бродячих собак на этой территории. Организовали выезд, но безнадзорных животных не обнаружили.

Пообещали в ближайшее время вновь направиться к школе № 31 и осмотреть территорию. Правда, даже при обнаружении собак, единственное, что получится сделать, — сфотографировать животных и принять к сведению существование проблемы. Подрядчика по отлову в городе до сих пор нет, поэтому усыпить и отвезти собак в приют некому.

Читайте материал ИА «Первое областное» о том, как защитить себя в случае встречи с бродячими животными.

Напомним, накануне в Златоусте стая бродячих собак напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила рваную рану бедра. Ранее собаки напали на 11-летнюю девочку, в Магнитогорске пострадал 4-летний мальчик.

