В Карталах водителю вынесли приговор за пьяное смертельное ДТП

Виновный спровоцировал массовую аварию

Карталинский городской суд вынес приговор 63-летнему мужчине. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). На момент ДТП виновник был пьян. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Авария случилась 5 сентября прошлого года. Водитель «Шкоды» выезжал из поселка Локомотивного и на железнодорожном переезде выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Шевроле», затем сменил направление и столкнулся с ВАЗ-21074. После этого продолжил движение по своей полосе и врезался в «Форд Фокус».

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы и скончался в больнице через 2 дня», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами, сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.