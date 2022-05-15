В Карталах водитель предъявил полицейским раскрашенную карандашами копию прав

На мужчину завели уголовное дело

В Карталах Челябинской области 71-летний пенсионер предъявил полицейским раскрашенную копию водительских прав. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы за подделку документов. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе надзора за дорожным движением инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-21053» и попросили водителя предъявить им удостоверение. Увиденное удивило полицейских: вместо настоящих прав в их руках оказалась раскрашенная цветными карандашами и заламинированная копия.

Мужчина признался, что, будучи лишенным водительских прав, он хотел продолжать ездить на своем автомобиле. И, когда обнаружил дома копию документа, решил превратить ее в «настоящие» права.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации („Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до трех лет»,— сообщили в ведомстве.

В отношении находчивого карталинца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.