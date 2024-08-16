В Карталах владельца магазина будут судить за падение работников с погрузочной платформы

Травмы получили три человека, сильнее всех пострадала продавец

В Карталах перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в нарушении требований охраны труда, в результате чего произошел несчастный случай с его работниками.

По данным следствия, 7 февраля 2024 года в дневное время продавец и двое грузчиков, находясь в складском помещении магазина, не будучи обученными безопасным методам и приемам выполнения работ, загрузили товар на подъемник для его отгрузки покупателям и сами встали на платформу. Во время спуска на высоте более 5,5 метра произошел обрыв троса, в результате чего продавец магазина сломала обе ноги, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

«Изложенное стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения возложенных на ИП обязанностей по соблюдению требований охраны труда. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 143 УК РФ — „Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“», — сообщили в СКР.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.