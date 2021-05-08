В Карталах в здание депо пробралась гадюка

Сотрудники предприятия сразу же вызвали спасателей

Накануне днем, 7 мая, в Карталах Челябинской области спасатели Локомотивного отряда спасли от ядовитой змеи сотрудников вагонно-ремонтного депо. Подробнее рассказали в пресс-службе областной поисково-спасательной службы.

Спасателям Локомотивного отряда позвонили сотрудники депо и сообщили, что в административное здание, расположенное по улице Станционной, пробралась гадюка. Ядовитая змея, защищаясь, делала выпады в сторону людей. Одна из сотрудниц вагонно-ремонтного депо не растерялась при виде чешуйчатого и до приезда спасателей накрыла его железным ведром.

«Прибыв, сотрудники Локомотивного отряда вынесли гадюку на улицу, при помощи специальной петли поместили в мешок и вывезли за город, где отпустили на природу»,— уточнили в ведомстве.

Также спасатели напомнили, что, отправляясь на природу, необходимо надевать обувь с высоким голенищем, а также тщательно осматривать места привалов на наличие змей во избежание неприятностей. Если змея все-таки укусила, нужно сразу же обращаться в лечебное учреждение.