В Карталах в ДТП с автобусом пострадали семь человек

Автомобиль врезался в дерево

В Карталах водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал с дороги. Медицинская помощь понадобилась семерым пассажирам. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Авария случилась накануне, 1 сентября, ближе к вечеру. Рейсовый автобус ГАЗ-322130 перевозил пассажиров из Карталов в поселок Локомотивный. В какой-то момент 50-летний водитель съехал с дороги и на скорости врезался в дерево.

«В ДТП пострадали семь пассажиров. Людям понадобилась медицинская помощь. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в областной ГИБДД.

31 августа в Коркино в ДТП с автобусом погибла 20-летняя пассажирка «Волги».