В Карталах стаи бездомных собак пугают горожан

В соцсетях жительница пожаловалась на укусы и нападение бездомных животных

В городе Карталы Челябинской области жители жалуются в соцсетях на гуляющие стаи бездомных собак. В местном паблике женщина написала о том, что стая бездомных животных ее покусали. В администрации информагентству «Первое областное» сообщили, что таких жалоб от населения очень много. Аукцион по отлову бездомных собак объявлен, специализированная организация начнет работу в городе с 19 марта.



Жительница заметила стаю бездомных собак в районе Орского городка и рассказала об этом в социальной сети «ВКонтакте».

«Около заправки на меня напала стая бездомных собак! Они сумели меня покусать! Слава богу, рядом проезжало такси! Он сигналом сумел отпугнуть безумных собак! Если на взрослую женщину напали, то что им стоит напасть на ребенка? Этой дорогой ходит не только мой ребенок в школу, но и ещё много-много других детей разных возрастов», — пишет жительница Карталинского района в социальных сетях.

В мэрии обещают заключить договор со службой по отлову 19 марта. Сообщить о безнадзорных животных в Карталах можно в отделе сельского хозяйства по телефону 8(351) 332-13-90.