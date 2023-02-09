Спасатели Локомотивного отряда эвакуировали застрявшую на козырьке балкона пожилую женщину. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Пенсионерку заметили прохожие. Женщина стояла на козырьке между третьим и вторым этажом. Очевидцы вызвали экстренные службы.
«Женщина не могла вспомнить и рассказать, как оказалась снаружи ограждения балкона. К счастью, выбрав необычный путь, она вовремя остановилась перед опасной высотой и смогла дождаться помощи. По приставной лестнице при поддержке сотрудника пожарной охраны пострадавшей помогли спуститься вниз и передали родственникам», — сообщили в областной ПСС.
Спасатели напоминают, что маленьких детей и пожилых родственников не стоит оставлять надолго одних в квартире.