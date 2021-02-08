В Карталах сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя школьного автобуса

Мужчина не проходил предрейсовый осмотр

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Сегодня, 8 февраля, в Карталах сотрудники Госавтоинспекции остановили школьный автобус, за рулем которого находился 53-летний водитель с признаками алкогольного опьянения.

Автобус «ПАЗ-32053» был остановлен в 11:00 в переулке Зайцева. Алкогольное опьянение подтвердилось во время освидетельствования.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области, на момент проверки в салоне автобуса пассажиров не было. Госавтоинспекторы установили, что школьный автобус осуществлял развоз 17 детей между населенными пунктами Карталинского района. Выяснилось, что водитель предрейсовый медицинский осмотр не проходил. За это будет привлечен к административной ответственности руководитель транспортного предприятия.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством. Составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.