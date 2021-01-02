В Карталах семья из пяти человек попала в ДТП

Виновник аварии был пьян

В Карталах вечером 1 января столкнулись две иномарки. ДТП произошло на Полтавском мосту.

В автомобиль «Ниссан», в котором ехала семья из пяти человек, на высокой скорости сзади врезался «Форд». Вторым авто управлял пьяный водитель. От удара вспыхнул моторный отсек первой машины.

«На передних сиденьях дедушка и отец серьезных травм избежали благодаря сработавшим подушкам безопасности. На задних сиденьях четырехлетнего малыша и его маму очевидцы успели достать из салона и с попутными машинами отправить в ближайшую больницу. А вот обе ноги пожилой женщины оказались зажаты сиденьем водителя и расплющенным багажником», — рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Пострадавшая теряла сознание, пока проводили деблокировку, ей помогали медики. Женщину доставили в больницу.