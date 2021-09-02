В Карталах прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом

В аварии пострадали семь человек, двое из них — дети

Карталинская городская прокуратура организовала проверку после происшествия с микроавтобусом, который съехал с дороги и врезался в дерево. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ДТП случилось накануне вечером, 1 сентября. Рейсовый автобус ГАЗ-322130 перевозил пассажиров из Карталов в поселок Локомотивный. В какой-то момент 50-летний водитель съехал с дороги и на скорости врезался в дерево. Травмы получили все семь пассажиров, в том числе двое детей.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. В настоящее время территориальным отделом полиции проводится доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратурой города», — рассказали в региональном надзорном ведомстве.