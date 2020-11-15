В Карталах при продаже недвижимости мужчина лишился более 50 тысяч рублей

Полицейские проводят необходимые мероприятия на раскрытие преступления.

В Карталах Челябинской области местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве при продаже недвижимости. Возбуждено уголовное дело. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

59-летний местный житель рассказал полицейским, что разместил в Интернете объявление о продаже гаража. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить недвижимость, но в городе его на данный момент нет. Тогда незнакомец предложил потерпевшему внести залог на банковскую карту и для подтверждения проведения операции попросил карталинца отправиться к банкомату и сделать то, что он скажет. В результате житель Карталов лишился 54 тысяч рублей. После этого, по словам потерпевшего, незнакомец перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступлений и задержание злоумышленников»,— прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают южноуральцев о том, что всегда следует быть внимательными при просьбе незнакомцев провести какие-либо операции с банковской картой, а также никому не называть личные данные и данные «пластика».