В Карталах пожилых супругов нашли мертвыми в коммунальной квартире

По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер

В комнате коммунальной квартиры на улице Ленина в Карталах нашли мертвыми пожилых супругов, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

В полицию обратились обеспокоенные соседи. Они сообщили, что мужчину и его жену не видно уже больше недели.

«Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли железную входную дверь и предоставили доступ полицейским. Мужчина и женщина лежали мертвыми на полу», — рассказали в областной ПСС.

По предварительным данным, супруги страдали хроническими заболеваниями.