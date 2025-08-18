В Карталах полицейские раскрыли убийство цветочника 22‑летней давности

Трое участников расправы с владельцем цветочного киоска уже умерли, четвертого соучастника нашли в Петербурге

В Карталах раскрыто убийство, совершенное более 22 лет назад. Установить и задержать одного из участников расправы с местным цветочником удалось благодаря кропотливому анализу архивных материалов и современным методам криминалистики, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Тридцатишестилетний владелец цветочного магазина в Карталах пропал в декабре 2002-го. В полицию обратился его брат — мужчина не выходил на связь, а по месту проживания исчезло имущество: автомобиль и деньги. Через полгода в лесополосе у трассы были обнаружены останки карталинца со следами насильственной смерти. Обстоятельства совершенного преступления на тот период установить не удалось, в связи с чем уголовное дело было приостановлено. Однако работа по делу велась непрерывно.

«Оказалось, преступление было „заказным“. Конфликт из-за торговой территории привел к тому, что местный предприниматель нанял троих местных жителей, заплатил им 40 тысяч рублей и передал пистолет. Киллеры заманили жертву в машину под предлогом совместной поездки, вывезли к трассе Карталы — Варна и дважды выстрелили ему в голову. Тело спрятали в лесополосе», — говорится в сообщении.

Вернувшись в город, обворовали квартиру — забрали 35 тысяч рублей.

Заказчик и двое исполнителей преступления уже скончались. Четвертый соучастник — 43-летний житель Магнитогорска, ранее проживавший в Карталах, — уехал в Санкт-Петербург и скрывался у родственницы. Его задержали оперативники уголовного розыска. Под тяжестью собранных доказательств мужчина признался в преступлении.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении убийства по найму группой лиц по предварительному сговору, он арестован. Следователем СК назначены дополнительные судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы.