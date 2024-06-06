В Карталах отправили в колонию водителя, который в пьяном виде угробил пассажира

Мужчина гнал со скоростью 140 км/ч

В Карталах вынесен приговор водителю, который прошлым летом устроил пьяные гонки, закончившиеся смертельным кульбитом.

Напомним, инцидент произошел ночью 11 июня 2023 года.

«Установлено, что 55-летний подсудимый, управляя автомобилем KIA Sportage в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части со скоростью 140 км/ч, на повороте не справился с управлением и улетел в кювет», — рассказали в прокуратуре.

С места аварии водителя и его 36-летнего пассажира увезли в больницу, однако последний не выкарабкался.

Карталинский городской суд признал мужчину виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде 5 лет в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на 2 года.