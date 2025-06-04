В Карталах обнаружили лабораторию с наркотиками на 1,5 миллиарда рублей

Каждый месяц там производили 500 кг «продукции»

В Челябинской области полиция обнаружила крупную подпольную нарколабораторию она расположилась в частном доме в Карталах. Каждый месяц здесь производилось около 500 килограммов наркотиков, которые затем перепродавались по регионам России. Подробности спецоперации рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Синтетику» варили два человека. Готовый к продаже наркотик они помещали в тайники, откуда его забирали курьеры из других регионов.

«Каждая закладка представляла собой крупную партию весом 15—20 килограммов», — рассказала Ирина Волк.

В лаборатории сотрудники полиции обнаружили более 427 килограммов наркотиков и около тонны прекурсоров на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. При обыске по адресу проживания одного из сборщиков изъяты два ноутбука, сотовые телефоны, банковская карта и другие предметы. Возбуждены уголовные дела, «химики» заключены под стражу.