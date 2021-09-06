В Карталах на железнодорожных путях столкнулись три автомобиля

Одного пострадавшего из искореженного салона извлекли спасатели

Спасатели Локомотивного отряда региональной пожарно-спасательной службы освободили железнодорожные пути от столкнувшихся автомобилей на въезде в Карталы. Накануне вечером на железнодорожном переезде по улице Строителей столкнулись три автомобиля — две иномарки и отечественные «Жигули». Два водителя получили травмы средней степени тяжести, одного пострадавшего извлекли из салона автомобиля спасатели. Сколько еще человек удалось спасти за минувшую неделю, рассказали в региональной спасательной службе.

Авария произошла в восьмом часу вечера 5 сентября. Участок дороги считается оживленным, поскольку ведет в город Карталы. Причину столкновения выясняют дознаватели. На место происшествия прибыли спасатели Локомотивного отряда.

«Спасатели областной ПСС провели мероприятия, направленные на предотвращение возникновения пожара, — отключили аккумуляторы и газовое оборудование», — прокомментировали в пресс-службе ПСС Челябинской области.

Спасатели достали из салона автомобиля одного из пострадавших до приезда скорой медицинской помощи, а затем освободили железнодорожные пути от легковушек.

Всего за минувшую неделю дежурные смены областной спасательной службы выехали на 28 поисковых и спасательных работ, где оказали помощь и спасли 25 человек.