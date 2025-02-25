В Карталах на пожаре в квартире два человека отравились продуктами горения

Пострадавших госпитализировали

Сегодня, 25 февраля, в одной из квартир двухэтажного дома в Карталах случился пожар. Пострадали мужчина и женщина, сообщили в МЧС России.

В момент пожара рядом находились сотрудники МЧС Анвар Жуматов и Александр Панов, они проводили инструктаж с населением о технике безопасности.

«Заметив дым и услышав крики, пожарные бросились на помощь. Через окно второго этажа они вытащили 32-летнего мужчину и 33-летнюю женщину. Пострадавших госпитализировали», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования.

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