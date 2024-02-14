В Карталах мужчину отправили в колонию строгого режима за ложное сообщение о теракте

Сотрудники ФСБ напоминают о серьезных сроках за подобные шутки

Карталинский городской суд вынес приговор местному жителю, он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 2 статьи 207 УК РФ). Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Мужчина сообщил о минировании железнодорожного моста.

«Суд приговорил его к одному году и восьми месяцам в колонии строгого режима», — рассказали в региональном УФСБ.

Если преступное посягательство направлено на объекты социальной инфраструктуры или повлекло причинение ущерба на сумму более миллиона рублей, виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Дестабилизация деятельности органов государственной власти ложными сообщениями о минировании влечет уголовную ответственность вплоть до восьми лет лишения свободы.