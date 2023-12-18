В Карталах мужчину нашли мертвым у включенной газовой плиты

Тело пролежало в квартире два дня

В Карталах спасатели открыли запертую квартиру мужчины, до которого не могли дозвониться родственники, и нашли его мертвым возле включенной газовой плиты, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

56-летний мужчина не выходил на связь, дверь не открывал. Спасатели Локомотивного отряда с помощью шанцевого инструмента проникли в жилье.

«Судя по всему, смерть настигла мужчину внезапно, когда он готовил еду, так как все это время продолжала гореть одна из конфорок газовой плиты. Газ в квартире был перекрыт, тело погибшего передано сотрудникам полиции», — рассказали в региональной ПСС.

В Миассе спасатели открыли дверь запертой квартиры 79-летней пенсионерки. Женщина не брала трубку, тогда родственникам и пришлось обратиться к специалистам. Спасатели обнаружили пенсионерку мертвой.

Также в Миассе 56-летнему мужчине стало плохо в автомобиле в гараже. Прибывшие спасатели передали пострадавшего медикам.