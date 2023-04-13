В Карталах мужчина погиб на пожаре в частном доме

Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования

В ночь на четверг, 13 апреля, загорелся частный дом на улице Малой в Карталах. Погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщили в 9-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

На место происшествия прибыли силы и средства 62-й пожарно-спасательной части. Работали 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

«В ходе тушения пожарные обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неправильного монтажа электрооборудования», — уточнили в пожарно-спасательном отряде.

Специалисты МЧС рекомендуют регулярно проверять состояние проводки.