В Карталах мошенник под видом работодателя украл у мужчины 27 тысяч рублей

Аферист обещал заработок на удаленке

Житель Карталов пожаловался в полицию на мошенника. 32-летний мужчина искал работу, заполнил резюме на популярном интернет-ресурсе. На связь вышел незнакомец, который предложил работу на удаленке. Но в итоге соискатель остался и без работы, и без денег. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в отделе МВД России «Карталинский».



«Работодатель» позвонил соискателю и сказал, что для трудоустройства нужно установить на смартфон несколько программ. Среди них было приложение удаленного доступа. Карталинец последовал рекомендациям, и с его банковского счета тут же списалось четыре тысячи рублей. Спустя некоторое время мошенник списал еще 23 тысячи рублей. Он пояснил, что ему нужно пополнить счет, открытый для перечисления зарплаты.

Но на этом аферист не остановился и начал настаивать на том, чтобы открыть кредиты в банках. Потерпевший обнаружил неладное, но вернуть списанных с карты денег уже не смог.

По данному факту следствие МО МВД возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Мошенника ищет полиция.