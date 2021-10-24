В Карталах мошенник обманул местных жителей на 153 тысячи рублей

Полицейские задержали злоумышленника

В Карталах полицейские задержали мужчину, который обещал местным жителям оказать услуги по изготовлению ворот и теплиц, но, как только получал предоплату, больше не выходил на связь. Подозреваемому в мошенничестве грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С одинаковыми заявлениями в полицию обратились сразу несколько местных жителей. Они рассказали, что нашли в интернете объявление об изготовлении теплиц, металлических ворот и заборов, звонили по указанному номеру телефона, договорились об оказании услуг и внесли требуемую предоплату. После этого «мастер» все время переносил сроки выполнения работ, а потом совсем перестал выходить на связь с клиентами.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. На сегодняшний день следствием установлена причастность подозреваемого к трем аналогичным фактам противоправного деяния. Общая сумма ущерба составила 153 тысячи рублей. Деньги злоумышленник потратил на личные нужды»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальный срок тюремного заключения, который может получить карталинец, — пять лет. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.