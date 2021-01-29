В Карталах местный житель поджег дом своего знакомого

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам

В Карталах Челябинской области полицейские получили сообщение о возгорании частного дома. Прибыв на место ЧП, правоохранители установили, что пожар начался по причине поджога веранды, а вскоре задержали по горячим следам поджигателя. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый — ранее судимый житель Карталов, 1996 года рождения, — рассказал полицейским, что употреблял спиртные напитки вместе с хозяином дома. Потом они поссорились, и злоумышленник вышел на веранду дома и поджег ее.

В результате пострадала веранда и кровля здания, сумма ущерба устанавливается.

«По данному факту следственным отделом МО МВД России „Карталинский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное уничтожение или повреждение имущества“). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Поджигателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.