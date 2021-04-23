В Карталах коровы на путях стали причиной задержки поезда

К административной ответственности привлечена пастушка

В районе Карталов машинисту грузового поезда пришлось экстренно тормозить перед стадом коров, гуляющих по железнодорожным путям. Экстренная остановка состава длилась полчаса, сообщили сегодня, 23 апреля, в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Сообщение о том, что на перегоне Пост „Б“ — Карталы машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за коров, поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Карталы вечером 22 апреля.

«Животные, которые мешали проезду, были удалены с путей силами работников железной дороги. Сотрудники транспортной полиции установили 42-летнюю местную жительницу, которая отвечала за выпас коров и допустила нахождение животных около железной дороги», — уточнила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

За нарушение правил выпаса домашнего скота вблизи железнодорожных путей местная жительница была привлечена к административной ответственности по части 4 статьи 11.1 КоАП РФ («Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене»). Нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере 100 рублей или предупреждение.